«Голос срывается»: Юлия Барановская поделилась историей своих тяжелых родов

Вчера, 20:15

На телеведущую нахлынули воспоминания во время участия в донорской акции.

Юлия Барановская поделилась историей своих тяжелых родов. Тема донорства, по словам Барановской, вызывает в ней трепет, и «голос срывается» на опубликованном видео в Instagram, не только потому, что сдача крови – это благородное дело.

«Я не раз рассказывала, что вынашивала Яну я очень тяжело, находясь в больнице 2 месяца. Несколько раз открывалось кровотечение, и остановить его можно было только с помощью плазмы. Мне требовалась донорская помощь, и я на себе знаю, насколько это важно. Именно благодаря чудесным людям, имен которых я даже не знаю, я смогла спасти жизнь моей доченьки Яны, и вот вчера ей исполнилось уже 11 лет», - написала Юлия.

Барановская предложила подписчикам поделиться своими историями о донорстве. Поклонники стали писать о своих жизненных ситуациях, когда им необходима была донорская кровь.



