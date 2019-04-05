Галкин довёл, верните Резника! Юморист окончательно испортил жизнь Пугачёвой

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Примадонна вынуждена зарабатывать, предлагая свои хиты для модных показов наравне с Артуром Пирожковым и Егором Кридом.

4 апреля отметил своё день рождения Илья Резник, и в связи с юбилеем, Алла Пугачёва адресовала ему чрезвычайно теплое поздравление, которое очень насторожило поклонников. Хоть артисты никогда не состояли в законных отношениях, между их творческим дуэтом действительно проскакивала искра, чего не отрицает и сама Примадонна. Поэт не просто обеспечивал певицу достойными текстами, он буквально гарантировал ей популярность, чего нынешний муж точно сделать не может.

В последние годы супружеской жизни с Максимом Галкиным Пугачёва не выпустила ни единого хита, да и приличный концерт был только один. Видимо, юморист настолько испортил жизнь Аллы Борисовны, что она вынуждена предлагать свои песни для модных показов, наравне с Егором Кридом и Артуром Пирожковым. Своими ласковыми словами к Илье Примадонна буквально кричит: «Галкин довёл, верните Резника!»