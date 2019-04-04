«Пропаганда изнасилований»: «Дом-2» ломает судьбы участниц – Cоцсети

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Людей в реалити-шоу используют как животных в унизительных экспериментах, считают зрители проекта.

Реалити-шоу «Дом-2» не просто так имеет славу одного из самых скандальных проектов на российском телевидении, и по сей день он не перестает разочаровывать зрителей. Когда, казалось бы, падать уже некуда, «Дом-2», по мнению интернет-пользователей, побивает под собой дно и показывает новые грани унижения своих участников. Если раньше участниц узбивали на проекте, ломали им челюсть, то теперь подвергают риску быть изнасилованной, считают зрители, увидевшие последний анонс шоу. Для этого парня и девушку попросту закрывают в одной комнате на ночь, причем участники данного «эксперимента» против такого надругательства, но на их желания никто внимания не обращает.

После публикации анонса шоу, соцсети взорвались гневными комментариями. Большая часть людей называли участницу девушкой легкого поведения, которой «все равно с кем», однако нашлись люди, которые смогли взглянуть на ситуацию адекватно и непристрастно.

Комментаторы пришли к выводу, что все эти эксперименты слишком далеко увели шоу от изначальной цели – построения любви между участниками. Проект деградировал, к участникам относятся как животным, а при этом, как бы между прочим, проводиться навязчивая «пропаганда изнасилований», уверены пользователи соцсети. Из-за подобного произвола, «Дом-2» просто ломает судьбы своим участникам, решил один из зрителей шоу.