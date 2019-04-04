«Бабушка впала в маразм»: Очередной «припадок слабоумия» застиг Пугачеву на сцене – Соцсети

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Примадонна начала прямо на сцене нести нескладный бред, который с восторгом приняли ее фанаты.

Сегодня Алла Борисовна Пугачева выступила на концерте в честь дня рождения композитора Ильи Резника. С ним примадонна продолжительное время конфликтовала из-за неразрешенного финансового вопроса относительно отчислений автору исполняемых певицей песен. Судя по всему, знаменитостям все же удалось решить разногласия между собой, однако нечто странное заметили пользователи соцсети в поведении Пугачевой во время нахождения перед зрителями на праздничном концерте. В частности, поведение артистки не всем показалось адекватным из-за сценки, которую она решила исполнить перед исполнением песни «Возвращение».

«Бабушка впала в маразм», - ужаснулись в комментариях под видео, опубликованным на фан-страннице примадонны. Очевидно, не все пользователи Сети поняли, что именно хотела донести артистка зрителям, а ее специфические шутки приняли за очередной «припадок слабоумия», который застиг Пугачеву прямо на сцене. Однако в защиту Аллы Борисовны можно сказать, что, несмотря на необычную сценку перед номером, свою песню она исполнила так же хорошо, как и всегда.