«Зубы просто огонь»: Джиган опозорил жену в Instagram

Сегодня, 18:28

Джиган не пощадил Оксану Самойлову в обрушившихся ироничных комментариях.

Сегодня Джиган, бывший рэпер лейбла BlackStar, в социальной сети Instagram опозорил жену Оксану Самойлову, казалось бы, невинной публикацией. Рэпер решил похвастаться тем, что он идёт в ногу со временем и любит следовать современным трендам. Сейчас в сети набирает популярность портреты в стиле Симпсонов, где изображены желтые человечки не совсем в привычном виде.

Вот и Джиган опубликовал семейную фотографию своей жены и дочерей. Кроме как посмеяться с идеи и её воплощения, подписчики любящего отца отметили, что топор нужно было нарисовать средненькой, самой характерной дочери. Однако большой резонанс пост приобрел тогда, когда в Сети пошутили о внешнем виде жены Джигана.

Прежде всего, высмеяли зубы Оксаны на картинке. Один из подписчиков саркастично отметил: «Оксана на фото самая красивая! Зубы – просто огонь». Такой комментарий лайкнул не один человек, с тем, чтобы согласится с фанатом Джигана.