«Трудяга»: фанаты обеспокоены здоровьем Билана

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Несмотря на перенесенную сложную операцию, артист продолжает работать над новым альбом.

Фанаты обеспокоены здоровьем Билана, и в один голос заявляют, что он настоящий «трудяга». В феврале месяце певец после неудачного падения на льду, певец получил двойной перелом ноги.

Несмотря на серьезную травму, артист не стал отменять запланированный концерт в Санкт-Петербурге, и только после него отправился в больницу. Хотя врачи настаивали на срочной операции, но Билан не стал подводить своих поклонников. Но через несколько дней певец все же был прооперирован, ему вкрутили 9 шурупов и вставили пластину.

По сегодняшний день у Билана проходит реабилитация, о своем длительном восстановлении он рассказывает поклонникам в своем микроблоге.

Напомним, что в конце марта Билану вручили «Заслуженного артиста России», на церемонию награждения певец прибыл в костюме и на костылях. Мероприятие прошло в «Большом театре».

Также Дима Билан продолжает работать над новым выходом нового альбома, которого «с нетерпением» ждут поклонники, при этом они беспокоятся, и продолжают интересоваться самочувствием певца.



