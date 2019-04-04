«Разбил сердце толстушки»: Черно узнала, что Оганесян обманывал ее с начала отношений – Сеть

Сегодня, 18:08

Участница «Дома-2» озадачила поклонников постом о типах манипуляции, и вероятно, тему эту девушка затронула не просто так.

Сегодня довольно нестандартный пост появился на официальной странице участницы «Дома-2» Александры Черно. В нем звезда реалити-шоу подробнейшим образом описывала типы и способы манипуляции человеком, и часть ее аудитории решила, девушка решила затронуть эту тему не просто так.

В частности, как думают комментаторы, рассуждать о манипуляции Черно стала из-за того, что узнала – муж Иосиф Оганесян обманывал ее с начала отношений.

Пользователи Сети и зрители «Дома-2» давно подозревают, что все романы на проекте строго договорные, и то, кто с кем будет строить любовь, решают организаторы шоу. По этой логике, некоторые зрители продвигают версию, что Оганесяну предложили стать звездой ТНТ только в том случае, если он разыграет любовь с Черно, а саму Сашу об этой «подставе» могли и не предупредить. «Разбил сердце толстушки. Как жаль, как жаль»,- пишет один из комментаторов под постом Черно о техниках манипуляций.