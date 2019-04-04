Как это развидеть? Ведущая «Дома-2» при помощи фотошопа скрывала целлюлит и лишний вес

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«Спалить» всеми признанную красавицу в злоупотреблении фотошопом смогли соотечественники, незаметно сфотографировавшие ее во время отдыха на Бали.

Не так давно ставшая ведущей скандального телепроекта «Дом-2» Юлия Ефременкова может похвастаться прекрасной фигурой, что она и делает, регулярно выставляя в Instagram фото в купальнике или в нарядах, подчеркивающих талию и не скрывающих подтянутых, спортивных ног без единого изъяна. Как утверждала ведущая, оставаться в хорошей форме ей помогает правильное питание и регулярное посещение спортзала. Однако, как оказалось, пока все женщины из 776 тысяч Юлиных подписчиков завидовали идеальным формам Ефременковой, она совершенствовала свои навыки владения фотошопом, «ровняя» целлюлит и скрывая лишние кило.

Истинные фото 32-летей Юлии, сейчас отдыхающей со своим новым возлюбленном Мондезиром и подругой Марго Овсянниковой на Бали, «слили» в Сети соотечественники, случайно встретившие девушку на райских островах и сфотографировавшие ее сзади «как есть». На снимке хорошо видно, что обычно идеально ровная кожа знаменитости не такая уж и ровная, а на бедрах и ягодицах явно есть лишние килограммы и целлюлит.

После того, как снимок попал в Сеть, фанаты Ефременковой принялись ее защищать, с пеной у рта утверждая, что их кумира просто сфотографировали с неудачного ракурса. Однако нашлись и те неумолимые скептики, кто остался в шоке от такого грандиозного обмана и задается вопросом, как теперь это развидеть?

К слову, в этом отпуске Ефременковой явно не везет. Мало того, что ей теперь придется как-то отвечать за целлюлит, по пути на Бали авиакомпания потеряла и до сих пор не нашла весь багаж Юлии. Поэтому звезде приходится «стрелять» вещи то у своей подруги Марго Овсянниковой, то у своего парня Мондезира Свет-Амура.