Шанс на примирение: Ольга Бузова заговорила о младшей сестре

Сегодня, 18:03

Певица вдруг заявила, что они с Анной «все равно одной породы».

После того, как с отдыха в Куршавеле Анна и Ольга Бузова летели в разных классах самолета, поклонники звездной семьи стали подозревать разлад между сестрами. Какие только варианты возможной причины ссоры не выдвигались! Тем не менее, ни Ольга, ни Анна никак не комментировали сплетни, как и не озвучивали причину того, почему престали появляться вместе. Недавно Анна попросила больше не спрашивать ее про сестру, и ее подписчики решили, что отношения родственниц совсем испортились, если даже вопросы так раздражают.

Однако Ольга сегодня всего одной репликой развеяла сотни слухов о том, что она враждует с Анной.

Дело в том, что в одном из последних постов она рассуждает том, как хорошо быть Козерогом по знаку зодиака, а ее близкая подруга Ольга Десятовская заметила, что «Куся – телёнок». Кусей в компании подруг Бузовых называют сестру Ольги Анну, и если бы слухи о ссоре сестер были верны, то певица наверняка бы оставила этот комментарий без внимания, но вместо этого она ответила: «Ну, это все равно наша порода». Судя по всему, даже если сестры неспроста перестали появляться в компании друг друга, то сейчас у них есть шанс на примирение. По крайней мере, к нему, скорее всего, готова Ольга, ведь не случайно же она заговорила о младшей сестре.