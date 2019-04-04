«Завистливая и мстительная»: В Сети разгадали истинный характер Бузовой

Сегодня, 15:49

Певицу обречена быть несчастливой, пишут пользователи соцсетей.

Сегодня певица Ольга Бузова решила похвастаться тем, что родилась под знаком Козерога. «Это у батарейки бывают плюсы и минусы, а Козероги идеальные», - пишет звезда под фото, где она стоит на фоне серой улицы в розовых брюках и белоснежной шубе. Поклонники с аналогичным знаком зодиака с радостью согласились с артисткой, так как та сознательно потешила их эго.

Однако нашлись эксперты в вопросах астрологии, которые решили поспорить с бездумным нахваливанием Козерогов, и намекнули, что сама Бузова «завистливая и мстительная» из-за своего знака зодиака.

Пользователи Сети считают, что разгадали истинный характер Бузовой, и теперь ей, как и большинству Козерогов, на судьбе написано быть несчастной. Впрочем, это утверждение может быть верно только в том единственном случае, если астрология перестанет быть псевдо-наукой, построенной на лжи и самообмане, и будет доказано, что день и месяц рождения оказывают хоть какое-то влияние на жизнь, характер и привычки человека в глобальном плане.