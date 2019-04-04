Свадьбе быть? Аршавин и Барановская дали повод для слухов об их примирении

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После скандального развода футболист возобновил отношения со своей бывшей гражданской женой и теперь часто приезжает к ней и детям в Москву.

Вчера общей дочери футболиста Андрея Аршавина и телеведущей Юлии Барановской Яне исполнилось 11 лет. Этот праздничный день девочка успела провести и с мамой, и с папой. Сначала Яну и ее братьев Артема и Арсения забрал Аршавин, и они посетили один из столичных ресторанов. Доказательства встречи с наследниками нынешний руководитель одного из молодежных проектов «Зенита» разместил в Instagram. «С днем рождения!», - подписал фотографию с детьми Аршавин. Подписчики футболиста порадовались в комментариях, что он наконец-то «взялся за ум» и начал общаться с детьми, с которыми не виделся несколько лет.

Проведя день с отцом, вечером Яна продолжила праздновать день рождения с мамой и друзьями семьи в одном из московских ресторанов, где Барановская организовала дочери вечеринку. Правда, непонятно, почему на празднике 11-летней девочки «тусовались» в основном взрослые, а не ровесники именинницы. Судя по видео с вечера, появившемся в Instagram Барановской, громче всех поздравлял Яну с праздником соведущий ее мамы в программе «Мужское/Женское» Александр Гордон.

Стоит отметить, что после прошлогоднего скандального развода Андрея Аршавина с женой – моделью Алисой Казьминой, в Сети начали активно появляться слухи, что футболист может вернуться к Барановской. В пользу этой версии говорит и тот факт, что Аршавин начал общаться с их общими детьми, о существовании которых он не вспоминал целых пять дет.

Несмотря на то, что спортсмен живет и работает в Санкт-Петербурге на родной «Зенит», где он возглавляет проект «Сириус», в рамках которого он «окультуривает» подрастающих спортсменов, футболист часто приезжает в Москву к Барановской и детям, что дает повод для слухов об их примирении. Многие нетерпеливые поклонники пары даже уже начали строить грандиозные планы, что после девяти лет гражданского брака, рождения троих детей и расставания на шесть долгих лет свадьбе Андрея Аршавина и Юлии Барановской все-таки быть.