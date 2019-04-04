Пока нянька Курбан: Бородина бросила детей ради шопинга в Париже

Сегодня, 15:31

Фанатов поразила ведущая «Дома-2», что променяла детей на скидки на брендовую одежду.

Как известно, Ксения Бородина славится особой любовью к своим дочерям Марусе и Теоне. Популярная ведущая неоднократно заявляла, что не готова всецело отдаться карьере, пренебрегая семьёй: у Бородиной даже в контракте прописан особый выходной, который Ксюша посвящает исключительно времяпровождению с дочками. Однако, судя по всему, как разлетаются брендовые наряды на неделе распродажи, так и пресловутая любовь Ксюши, ведь Бородина уже бросила детей ради шопинга в Париже.

Заметим, на днях ведущая улетела в очередной отпуск заграницу на частном самолёте, откуда уже похвасталась красочными снимками на фоне легендарной башни. Соцсети ведущей буквально засыпаны вопросами негодующих фанатов, на кого Бородина оставила детей. Как оказалось, пока Ксюша развлекается в компании подруг, гуляя по брендовым магазинам Парижа, Курбан в роли няньки занимается с младшей дочерью Теоной. Как бы там не было, а, судя по новым сторис Бородиной, «заботливая» мать уже приобрела гостинцы детям, чтобы загладить вину за очередное отсутствие дома.