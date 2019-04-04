В семье Пескова пополнение? Навка «спалила» округлившийся живот — Сеть

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Фанаты, благодаря новому снимку Навки в соцсети, уличили фигуристку в интересном положении.

Как известно, жена пресс-секретаря президента Татьяна Навка, за счёт карьеры фигуристки, пропагандирует здоровый образ жизни, регулярные занятия спортом и правильное питание. В соцсети жена Пескова часто делится с фанатами снимками из спортзала, где даёт профессиональные советы в поддержании фигуры и тонуса тела. Так, Навка опубликовала очередное фото с занятия растяжкой, где уверяет о важности утренней тренировки для осанки и грации.

«Природная гибкость, конечно, прекрасно, но её возможно и развить! Т.к. помимо таланта обязательно должен быть труд и преодоление себя!», — пишет в комментарии спортсменка. И всё бы ничего, вот только снимком Навка «спалила» округлившийся живот. Внимательные фанаты вмиг предположили пополнение в семье Пескова. Заметим, в последнее время Навка сменила облегающие наряды на костюмы свободного кроя. К тому же 4-летняя дочь Татьяны Надя безустанно твердит о желании братика, неудивительно, что спортсменка всё-таки могла прислушаться к просьбам ребёнка и уже в скором времени Навка порадует фанатов известием о беременности.