«Как тебе не стыдно!»: Гарри Галкин пристыдил сестру Лизу за оскорбление отца

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Девочка хамит отцу с такой уверенностью, словно дома шоумена ни во что не ставят, считают фанаты.

Известный российский артист Максим Галкин любит делиться с поклонниками подробностями личной жизни. Совместно с эстрадной певицей Аллой Пугачевой он воспитывает двоих детей, Лизу и Гарри, лица которых часто появляются в его личном блоге на просторах фотохостинга Instagram.

В последнее время поклонники юмориста стали замечать, как сильно повзрослели близнецы и как стали меняться их характеры. Изменения не совсем в положительную сторону наблюдают за Лизой. Они отмечают, что девочка становится амбициозной и критичной, прям как ее мать. Особенно заметно это стало после просмотра последней опубликованной Максимом Галкиным видеозаписи. Он хотел показать, как развлекаются его дети, однако ненароком раскрыл семейные тайны.

На записи видно, как знаменитый отец ведет своих детей играть с машинками. Он заводит их в лифт и рассказывает на камеру о том, что они собираются делать. Однако это не понравилось Лизе. Она начала оговариваться с шоуменом, а после сказала ему: «Не чуди, ей Богу!», но на это не услышала от него ни одного замечания. Заступиться за родителя решил Гарри, который пристыдил сестру за оскорбления. «Лиз, как тебе не стыдно с папой так говорить?!», - произнес он.

Фанаты сразу поняли, что для Галкина слышать такое от дочери не впервой, поэтому он даже не удивился и никак не отреагировал. Они сделали вывод, что такое влияние на детей оказывает Алла Пугачева, которая, по их мнению, имеет больше авторитета для детей, чем ее муж: «Лиза все время папу на место ставит, то когда в нарды играла, то сейчас. Мелкая копия А.Б.», «Лиза вся в маму, кажется, её словами говорит».