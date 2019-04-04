«Мы были счастливы»: Пугачёва поздравлением Резника напророчила артисту смерть — Сеть

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Алла Пугачёва после долгих лет ссоры с Ильёй Резником неоднозначно поздравила друга с 81-летием.

Ни для кого не секрет, долгие годы легенды отечественного шоу-бизнеса Алла Пугачёва и Илья Резник находились в жёсткой ссоре. И только в прошлом году спустя судебные разбирательства, скандалы и череду «случайных» встреч артисты смогли наладить отношения и даже стали принимать участие в жизни друг друга. Так, Примадонна трогательно поздравила Резника с днём рождения, опубликовав фрагмент ролика одного из интервью в соцсети.

«Далеко ты или близко, ты всегда в душе моей», — неоднозначно подписала видео Пугачёва. Примечательно, что фанаты отреагировали на поздравление весьма сомнительно. По мнению подписчиков, Пугачёва поздравлением Резника могла напророчить артисту смерть. Ведь неуместное упоминание Аллы Борисовны в ролике и фраза «Мы были счастливы» о Резнике в прошедшем времени наталкивает на двойственные мысли. К тому же, в последнее время череда смертей легендарных артистов заставила особо остро реагировать на любые упоминания о знаменитостях. Как бы там ни было, а Пугачёва в погоне за благими намерениями рискует вновь потерять близкого друга.