«Спалил» свою контору? Пьяный Пригожин случайно раскрыл подписчикам домашний адрес

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Видимо, продюсер до сих пор не отошел после громкой вечеринки в честь дня рождения.

Буквально вчера Иосиф Пригожин собрал всех друзей и знакомых, чтобы громко отметить крупный юбилей: продюсеру исполнилось 50 лет. На вечеринке присутствовали многие звезды российского шоу-бизнеса, поэтому в течение всего празднования в сети появлялись видеоролик с «веселым» Иосифом. По всей видимости, он решил конкретно оторваться, ведь не каждый день исполняется столько лет. Алкоголь на столах постепенно уменьшался, а Пригожин только веселел.

Одним из тех, кто поздравил мужчину с праздником, оказался президент РФ Владимир Путин. В телеграмме он поблагодарил продюсера за его труд и подготовку талантливых артистов. Видимо, пьяный Иосиф еще не протрезвел после такой «шумихи» и выставил в сеть это письмо, правда забыл внимательно его прочитать. На бумаге было указано его место проживания.

Пьяный Пригожин случайно раскрыл подписчикам домашний адрес, но вскоре опомнился и удалил фотографию. Как можно было так безрассудно «спалить» свою контору? Пусть Иосиф теперь не удивляется, если под его окнами окажутся толпы фанатов или, наоборот, хейтеров.