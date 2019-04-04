«Теряет» лицо: Орбакайте перестаралась с фотошопом, чтобы стать похожей на гламурную диву

Сегодня, 15:02

В погоне за рейтингом новой песни Орбакайте, похоже, решила надеть парик и отредактировать своё лицо.

Сегодня Кристина Орбакайте, дочь Аллы Борисовны Пугачёвой, в социальных сетях поделилась записью о премьере своей новой песни «Теряю». Добавив сториз в Instagram с фрагментом, вероятно, будущего хита, Кристина пишет: «Моя весенняя премьера для вас! Новая песня «Теряю» уже везде доступна!»

Однако до того, как идти слушать новую песню, многие подписчики обратили внимание на то, какую картинку выбрала Кристина для песни. Вероятно, Орбакайте сильно перестаралась с фотошопом, потому что узнать певицу на фотографии стало очень трудной задачей. Все знают, что у Кристины не сильно длинные волосы, однако, вероятно, для съемок она выбрала парик подлиннее. К этому добавился яркий макияж и цветовая гамма фотографии, которая только придавали странного вида женщине.

47-летняя Кристина, очевидно, пытается успевать за трендами и выглядеть так, чтобы оставаться популярной. Именно для того, чтобы стать похожей на гламурную диву лет 30, Кристина, которая не на много моложе Филиппа Киркорова решила потерять собственное лицо и уникальность. Став самой стандартной и похожей на остальных, Кристина, вероятно, надеется на успех клипа, хотя вряд ли это как-то связано.