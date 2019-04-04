«А где килограммы?»: Влюблённая Чехова сильно похудела ради нового бойфренда – Сеть

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Возможно, женщина резко стала сбрасывать лишний вес, чтобы угодить долгожданному ухажеру.

Анфиса Чехова не распространяется о своей личной жизни, но фанаты догадываются, что возлюбленный – ее друг и по совместительству врач Эдуард. Телеведущая неоднократно ездила с ним на отдых, позировала для фотографий в полуобнаженном виде и все равно пытается доказать, что между ними только дружеские отношения. Большинство из подписчиков не верят в это, ведь одинокой Чеховой уже давно пора найти мужчина.

Сейчас Чехова опять отправилась отдыхать, только уже без возлюбленного. Вместе с подругами она улетела в Каппадокию, чтобы насладиться турецкой природой и, конечно, полетать на воздушных шарах. Вместе с тем, Анфиса успевает рекламировать свой шоурум и постоянно делает фото в брендовой одежде. Недавно она выставила очередную порцию снимков, удивив фанатов тем, что сильно похудела.





Поклонники в сети сразу заметили, что женщина стала выглядеть лучше и даже как-то моложе. Вопрос, который сам напрашивается: «А где же лишний килограммы». Не исключено, что резкая потеря весь связана с появлением в ее жизни нового бойфренда. Может быть, она вскоре решится на кардинальные эксперименты со своей внешностью.