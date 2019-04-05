«Вопиющий вандализм»: Тимати испортил историческое здание для съемок нового клипа

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Поминает Ратмира Шишкова или прощается с клубом «Симачев»? Локации Тимати для нового клипа интригуют.

В сети появилось видео со съёмок клипа Тимати на фоне одного из исторических зданий Москвы, построенного в 19 веке, на торце которого во всю величину изображен Ратмир Шишков – близкий друг Тимати, погибший при ДТП в 2007 году.

Московская интеллигенция в лице студента МХАТа a.k.a, солиста группы «Залпом» - Сергея Аполлонова – автора видеоролика, довольно негативно отнеслась к подобному «проявлению вопиющего вандализма» - так назвали инцидент в сети. Ведь известно, что признанные исторически значимые здания портить, видоизменять – противозаконно.

Отметим, что ранее в сети было опубликовано еще одно видео съёмок клипа Тимати, в тот раз в качестве локации был использован закрывающийся навсегда, легендарный клуб «Симачев». В связи с этим распространились слухи о том, что Black Star выкупает здание для открытия там очередной бургерной от Тимати.

Песня Тимати довольно лиричная, но локации, которые использует Тимати для клипа довольно противоречивы. То он стоит на фоне изображения Ратмира Шишкова на все здание, то на фоне закрывающегося Симачева. Однозначно ясно, что с чем-то он прощается и кого-то грустно вспоминает. Как именно эти два явления связаны покажет время, и новый клип Тимати.