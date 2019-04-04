«От жены подальше»: Гарик Мартиросян «спалил» город, где скрывает любовницу - Сеть

Сегодня, 14:38

Фанаты уличили главу Comedy Club за изменой жене в Питере.

Как известно, даже, казалось бы, в эталонных семейных парах возникают проблемы спустя долгие годы отношений. Так, в последнее время активно обсуждается адюльтер в отношениях известного юмориста Гарика Мартиросяна и его супруги Жанны. К слову, пара в счастливом браке уже более 20 лет и воспитывает двух детей, однако, даже такой «стаж» не помешал Гарику найти любовницу. И если только недавно стало известно, что глава Comedy Club приобрёл квартиру для новой возлюбленной, то Мартиросян уже «спалил» город, где скрывает любовницу. В соцсети Гарик опубликовал хвалебный пост городу Санкт-Петербургу.

«Питер прекрасен! Специально сделал такое фото (на первый взгляд несколько несуразное), чтобы лишний раз доказать - в Петербурге прекрасно все, даже небо»,— подписал неоднозначно снимок юморист. Примечательно, что фанаты вмиг заподозрили в подписи двойной контекст, намекая на очередную пассию Мартиросяна. «Лишь бы от жены подальше», — отметили подписчики в комментариях. Предполагается, Гарик, насмотревшись на ошибки звёздных коллег — любовные похождения Галкина — и стал предусмотрительнее, заведомо подготовив место «встреч» вдали от жены.