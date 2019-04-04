Ради Тимати изнуряет себя голодом: Рудова призналась, что ей плохо морально

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Влюбленность в Тимати или подготовка к лету: поклонники актрисы гадают, для чего и без того стройная Рудова подсела на жесткую диету.

Ранее, актрису сериала «Универ» подозревали в романе с Тимати. В одном из московских кафе рэп-исполнителя увидели в компании Натальи Рудовой. Никто бы ничего не подумал, если бы не один факт – ребята встретились в прекрасный праздник День всех Влюбленных.

К тому моменту, певец уже находился несколько лет в отношениях с Анастасией Решетовой, а почему пара не провела этот день вместе никто не мог понять. Ко всему этому, Наталья снялась еще в клипе «Ключи от рая» вместе с рэпером. В сети ролик вызвал большой ажиотаж среди пользователей.

Сейчас рэп-исполнитель до сих пор находится в отношениях с моделью. Пара очень счастлива вместе, а встреча в кафе с Рудовой была всего лишь дружеской.

Недавно и без того стройная Наталья подсела на жесткую диету. Поклонники уже подумали, что девушка идет на такие жертвы ради Тимати, но пока как известно, Рудова решила избавиться от лишних килограммов и привести свою фигуру к наступающему лету. Своими успехами девушка делится с поклонниками на своем аккаунте в Instagram.

«Минус полтора килограмма за 12 дней, очень тяжко… Я всегда медленно худею и медленно поправляюсь», - призналась актриса.

По ее словам, в день она может позволить себе не больше 600-700 килокалорий. Рудова попросила своих подписчиков воздержаться от лишних комментариев по поводу диету, грубо ответив одному из них.

«Как мне на ней? На диете мне, как и всем, плохо морально и все время хочется жрать! И я очень злая все это время, но всегда нужно чем-то жертвовать, чтобы что-то получить!», - отметила она.