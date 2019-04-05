Арина Шарапова показала себя в неприглядном виде на весь Instagram

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Телеведущая забыв, что снимает показала подписчикам свои изъяны.

Российская телеведущая, журналист - Арина Шарапова поделилась с пользователями перед съемкой программы «Доброе утро» позитивным видео, на котором она весело хохочет с коллегами и желает подписчикам хорошего дня и настроения. Арина так по-детски и заразительно засмеялась, что совсем забыла, что снимает себя на камеру и опозорилась на весь Instagram. Арина закинув голову назад показала, что у нее проблемы с зубами.

«Говорите, говорите. День начинается! Нет, доброе утро. Всем хорошего дня ребят», - вот такой набор слов Арина Шарапова разместила на своей странице Instagram.

Хейтеры не смогли пройти мимо и не оставить комментарий на странице телеведущей: «На зубы еще не заработала?», «Вот так дает по своей глупости так опозорилась на весь инстаграм!».

Арина является лицом «Первого канала» и не может себе позволить показываться в таком неприглядном виде, считают подписчики. Другие пользователи, даже, не обратили внимание на показанный дефект Арины, они пожелали доброго утра и, наоборот, отметили, что Шарапова прекрасно выглядит и придает бодрости своим позитивом на весь рабочий день.

Арина Шарапова, действительно обладает невероятным шармом и способностью заряжать людей на целый день. Именно поэтому она и является телеведущей утренней программы много лет. Фанаты считают, что высмеивать дефекты женщины это, как минимум глупо, можно написать в директ, а не обсуждать на глазах у всех.