«Кто-то заказал»: Появилась версия, что кое-кому выгодно держать Мамаева и Кокорина в СИЗО

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Пользователи уверены, что с возможностями и деньгами футболистов, они должны быть давно под домашним арестом.

С октября 2018 года в СИЗО-2 «Бутырка», содержатся под стражей футболисты: «Зенита» Александр Кокорин, «Краснодара» Александр Мамаев, детский тренер Александр Протасовицкий и младший брат Кокорина – Кирилл. Компания из четырех человек спровоцировала драку в октябре 2018 года, пострадали водитель – Виталий Солочук, Денис Пак – директор департамента Минпромторга и Сергей Гайсин – руководитель государственного научного центра. После драки в отношении братьев Кокориных, Протасовицкого и Мамаева было заведено уголовное дело по статьям: «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои». Футболистам грозит до 7 лет лишения свободы.

Вчера 3 апреля, прошло предварительное слушание, Кокорин и Мамаев ведут себя очень уверенно и даже шутят. Мамаев, так вообще, на каждом заседании пытается огрызнуться с судьями.

После публикации видео в Twitter появились комментарии, в которых пользователи предполагают, что парни находятся столько времени в СИЗО по чье-то воле. Они уверенны, что с таким количеством денег и возможностями, футболисты давно должны быть под домашним арестом. А также, была версия, что кому-то очень выгодно держать их за решеткой и тянуть время.

Появилась версия, что кое-кому выгодно держать Мамаева и Кокорина в СИЗО.

«Простите, но после стольких месяцев, что там расследовать еще полгода? Пацанов по заказу мочат! Причем, кто-то в первых эшалонах власти впрягся», - пишут подписчики в Twitter группе «СЭ Футбол РПЛ».

В ближайшее время приговора вынесено не будет, следствие допустило множественные процессуальные нарушения. На рассмотрение дела понадобится еще как минимум десять судебных заседаний. Сторона обвинения настаивает на продлении срока содержания под стражей еще на шесть месяцев.