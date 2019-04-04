«Твоя жена - полотенце, дружочек»: Макгрегор ответил Нурмагомедову грубостью

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Ирландский боец перешел на грубые оскорбления в адрес семьи Хабиба. Вражда между двумя бойцами UFC до сих пор продолжается.

Когда несколько дней назад Конор опубликовал в своей социально сети Twitter новость о том, что покидает MMA и завершает на этом этапе свою карьеру, Хабиб Нурмагомедов отреагировал и пояснил пост своего противника.

«Завтра Макгрегор снова напишет, что возвращается, и все СМИ это тут же подхватят. Он для этого и забросил все это. С UFC у него не получилось договориться о доле. Хочет, чтобы компания почувствовала, что потеряет без него деньги. Я лично понимаю, зачем Конор объявил о своем уходе.

Это как ревнивая жена, которая чуть что говорит: «Я ухожу», - высказался дагестанский боец.

Сам Конор решил не оставлять такие оскорбления Нурмагомедова и незамедлительно ответил ему.

«Твоя жена – полотенце, дружочек», - написал он в Twitter, прикрепив фотографию со свадьбы Хабиба, на которой его жена в мусульманском головном уборе.

Однако позже бывший чемпион удалил пост, видимо, понял, что перешел уже на оскорбления семьи Нурмагомедова.

Следует напомнить, что бойцы враждовали не всегда, раньше они хорошо общались и даже публиковали совместные фотографии.

Все изменилось достаточно быстро, когда Нурмагомедов стал шутить в сторону Конора, говоря, что он бьет, словно курица лапой, друг Макгрегора Артем Лобов в ответ на это назвал дагестанского бойца «ссыкуном», который снимается с боем при малейших травмах.

За такое оскорбление Лобов получил по лицу от Хабиба. После и сам ирландец решил отомстить противнику со своими друзьями: они напали на автобус, где находились бойцы из MMA и сам Нурагомедов, Макгрегор начал кидаться мусоркой и прочими тяжелыми предметами.

Далее события между двумя бойцами развивались с каждым разом все серьёзнее. В Нью-Йорке на пресс-конференции двух противников, бойцы не смогли не обменяться друг с другом взаимными «любезностями». Конечно, Макгрегор отличился и даже слишком. Он оскорблял Хабиба и упрекнул его в потакании «диктатору Кадырову». В общем итоге Конор дал обещание, что на предстоящем бою «убьет» Нурмагомедова, а тот в свою очередь пояснил, что докажет свою силу не на словах, а на деле в октагоне.

Как стало известно позже, Нурмагомедов все же смог доказать свою силу и одержал победу над ирландским бойцом.

Когда же «друзья» зароют топор войны и прекратят враждовать, оскорбляя друг друга на всю страну, никто не знает.