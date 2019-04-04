«С потрохами сожрет»: Барановская не позволит Алисе отнимать хлеб у своих отпрысков

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Андрей Аршавин рад, что у Барановской и Алисы появиться повод для судебных споров.

Недавно в сети появилась информация о том, что разведенным Юлии Барановской и Алисе Аршавиной придется делить половину дохода их общего бывшего мужа между детьми. Вопрос в том, кто сколько получит и именно это станет предметом судебных тяжб Юлии и Алисы.

Известно, что по законодательству отцу нельзя отдавать более 50% дохода на алименты, соответственно эти 50% необходимо будет разделить на четверых детей – трое от Юлии Барановской и одна дочь от Алисы. Также, по законодательству не имеет значение сколько у каждой и бывших жен детей. Соответственно, может выйти так, что половину от общей части алиментов Алиса может забрать себе, что не совсем справедливо.

Зная, что у Юлии Барановской обостренное чувство справедливости, можно предположить, что в случае, если выйдет так, как описано выше – Юлия буквально «с потрохами сожрет» и не позволит Алисе отнять «хлеб» у своих отпрыском. Поскольку, после развода Юлия плотно занялась карьерой, следовало бы полагать, что она обзавелась массой полезных связей, которые могут помочь ей в этом деле.

Тем временем в интернете распространяются слухи о том, что Андрей Аршавин, вынужден зарабатывать на рекламе для того, чтобы обеспечивать многочисленных детей от разных браков. Также есть информация, что на этом он не намерен останавливаться и в скором времени планирует снова пожениться.