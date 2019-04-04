«Поздравили все кроме дочки»: Иосиф Пригожин, так и не дождался поздравлений от любимой падчерицы

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В сети обсуждают некрасивый поступок дочери Валерии, которая неудосужилась поздравить отчима с юбилеем.

2 апреля 2019 года известный продюсер Иосиф Пригожин отмечал свой 50-летний юбилей. В этот день «гудела» вся Москва. Грандиозный вечер, который организовали Пригожину близкие люди, очень тронули его сердце. Поздравить именинника пришли многие знаменитости, и конечно же, рядом в тот вечер была любимая супруга Валерия с которой Пригожин вместе 14 лет. Валерия и Иосиф познакомились, когда у обоих был «большой багаж» за плечами, по два неудачных брака. Валерия была замужем за Александром Шульгиным. У певицы с продюсером трое совместных детей, которые много лет находились под одной крышей с домашним тираном. В 2002 году Валерия ушла от Шульгина, который запугивал её и детей. В 2004 году певица стала жить с Иосифом Пригожиным, который стал для женщины любящим мужем и лучшим отцом для её детей.

Однако, слова благодарности Иосиф услышал только от сыновей Валерии.

«Дорогой Йося, поздравляю тебя с Днем Рождения! Трудно поверить, что сегодня тебе исполняется 50 лет, ведь ты настолько молод внутри и по своей энергии обойдешь всю молодёжь. Спасибо тебе за то, что сделал и продолжаешь делать нашу семью счастливой. Ты настоящая опора не только для нашей мамы, но и для нас всех. Ты всегда бежишь на помощь, для тебя нет нерешаемых задач, а самое главное ты все делаешь от чистого сердца. Я безгранично тебя уважаю за твоё мужество, за твою искренность и твою доброту. Я очень ценю всё, что ты делаешь для меня, помогая мне на моем карьерном пути. Желаю тебе всегда быть счастливым и здоровым. Всегда знай, что я и вся наша семья тебя очень ценим и любим.Ты самый лучший папа на свете», - написал Артемий Шульгин у себя в Instagram.

Арсений Шульгин выкладывал поздравления у себя в сторис и только Анна вовсе не отреагировала на день рождения родного человека. К слову, девушка достаточно изменилась и даже отдалилась от семьи. В своём интервью Анна Шульгина говорила, что не любит, когда её сравнивают со знаменитой мамой и отказалась от протеже известного отчима. Так сказать, отправилась «в самостоятельное плавание».

Сейчас Анна поёт под псевдонимом «SHENA», девушка очень сильно изменила свою внешность, пытаясь всем доказать, что она не мама. Сейчас в сети обсуждают некрасивый поступок дочери Валерии, которая неудосужилась поздравить отчима с юбилеем.

«Поздравили все кроме дочки Валерии, ну как-то она не по-человечески с Йосей. Даже парни молодцы от всей души поздравили папку», - прокомментировала подписчица.

Ведь одно дело, когда ты хочешь доказать миру свою независимость и уникальность, а другое дело, когда можешь быть благодарной. Иосиф много сделал для детей Валерии и всё потому, что полюбил их, как своих. И, конечно же, среди пользователей сети нашлись те, которые верят, что Анна Шульгина просто не стала писать громких поздравлений в сети, а просто обняла отца и от чистого сердца поздравила с юбилеем.