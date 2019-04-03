«Как воздух нужен»: Ольга Орлова мечтает о взаимной любви

Вчера, 21:50

Телеведущая поделилась сокровенными мыслями с поклонниками.

Ольга Орлова, похоже, по-настоящему мечтает о взаимной любви. Артистка опубликовала фото в Instagram с подписью: «Однажды ты станешь кому-то нужен как воздух, и кто-то станет как воздух нужен тебе. Скорее бы случилось это «однажды».

Поклонники пожелали Орловой поскорей найти вторую половинку, назвав ее «идеальной женщиной». «Ольга вы чудесный человек, вы прекрасная женщина и отличная мама. Желаю вам женского счастья», - написала одна из подписчиц телеведущей.

Кроме того, фанаты посоветовали не ждать и не искать, «судьба вас сама сведёт». Многим поклонникам даже обидно, что такая женщина до сих пор одна.

41-летняя российская певица, телеведущая, актриса была замужем за бизнесменом Александром Кармановым. В 2001 году у пары родился сын Александр, в 2004 году Ольга с мужем развелись. Также Ольга Орлова является крёстной мамой сына своей покойной близкой подруги Жанны Фриске Платона Шепелева.



