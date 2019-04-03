«Комплексы мучают»: Анна Бузова самоутверждается за счет некрасивых сотрудниц – Соцсети

Вчера, 21:33

Сестра знаменитой певицы будто специально собрала в своем салоне девушек, которые уступают ей по внешним данным, заметили пользователи Сети.

В последнее время сестра Ольги Бузовой Анна только и говорит о своем салоне, хотя ее фолловерам куда интереснее было бы послушать про то, что у нее там произошло в Куршавеле этой зимой. Дело в том, что после горного курорта родственницы знать друг друга не хотят, а Анну к тому же замечали в компании Анастасии Костенко, жены экс-супруга Ольга Бузовой. Тем не менее, сестра артистки твердо настроена не обсуждать ни с кем личные отношения, но при этом упорно строит бизнес, потому едва ли не каждый второй пост на ее странице касается нового салона. На одном из последних снимков запечатлена Анна со всеми работницами собственного заведения.

Однако пользователи соцсети заметили, что на фоне начальницы с ярким макияжем, укладкой и в стильном наряде все окружающие девушки выглядят блекло. Именно поэтому критики начинающей бизнесменши решили, что Анна Бузова самоутверждается за счет некрасивых сотрудниц, ведь, возможно, ее саму «комплексы мучают». На самом деле, сложно представить, чтобы знаменитую красотку мучало хоть какое-то недовольство ее внешностью, хотя не исключено, что доля зависти более популярной и богатой сестре у нее может быть. Возможно, самооценка у Анны из-за мегауспешной сестры так сильно упала, что теперь она даже боится выглядеть не красивой на фоне своих сотрудниц, почему и не набирает слишком красивых в штат.