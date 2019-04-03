«Папа лучший»: Омаров использует дочь ради места в доме Бородиной

Вчера, 21:17

Курбан может потакать всем капризам дочки Теоны из личных целей.

Ксения Бородина с подругами улетела в Париж, а ее супруг Курбан Омаров, судя по всему, стался дома за «няньку». Под его надзором остались трое маленьких детей, с которыми он отлично проводит время. Судя по микроблогу мужчины, он во всем потакает своим детям, пытаясь доказать, что «папа лучший». Например, под его чутким руководством 3-летняя дочь Теона стала обладательницей нелепого маникюра. Девочка, вероятно, с помощью отца, приклеила накладные ногти на свои маленькие пальчики, и была очень довольна результатам.

Поклонники тут же забеспокоились – такие манипуляции очень вредны для деток, и не удивительно, что Ксения Бородина категорически против подобных извращений. Зная, что Ксюша страшна в гневе, многие фолловеры Курбана всерьез забеспокоились за его жизнь. Мужчина, судя по всему, пренебрег желаниями и наставлениями супруги ради каприза дочери, а также из желания повеселиться.

Создается впечатление, что Курбан Омаров готов на все, лишь бы доставить Теоне удовольствие. Не исключено, что таким образом он использует дочь ради места в доме Бородиной. Поклонники давно считают Курбана альфонсом. По их мнению, взрослый мужчина живет на попечении у успешной супруги. Многие не понимают, зачем ведущая терпит рядом с собой «тряпку», ведь достойна быть счастливой рядом с сильным мужским плечом.

Не исключено, что именно привязанность Теи останавливает Ксюшу от разрыва - Бородина очень любит дочку, и не может причинить ей боль, разлучив с отцом. Не исключено, что осознавая этот факт Курбан бегает на побегушках у дочери, и играет для нее лучшего отца на свете - любовь малышки обеспечивает его домом, семьей и достатком.