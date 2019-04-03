«Тело от другого человека»: Тодоренко раскритиковали за «мужиковатую» фигуру

Вчера, 19:37

Некоторым фанатам категорически не понравилось телосложение девушки в купальнике.

Регина Тодоренко всегда отличалась стройной фигурой. Даже после родов она практически не располнела, но все равно пытается привести себя в форму. Недавно она решила повспоминать о летнем отпуске и рассказала подписчикам, что скучает по серфингу. Свой рассказ телеведущая подкрепила фотографией, сделанной на одном из пляжей. На Регине надет простенький костюм для занятий водными катаниями, правда, некоторым фанатам снимок категорически не понравился.

«Тело от другого человека», – раскритиковали пост в социальной сети. По мнению немногочисленных хейтеров, у молодой мамы достаточно «мужиковатая» фигура, которая в обычной одежде и на каблуках выглядит значительно лучше. При этом Тодоренко никак не реагирует на подобные комментарии. Она часто выкладывает фотографии без макияжа или в домашней одежде, ведь не стесняется своей естественной красоты.



