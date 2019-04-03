«Наплевала на Россию»: Бородину осудили за роскошные путешествия заграницу

Вчера, 18:56

Ксения Бородина сегодня отправилась в Париж на личном самолете.

Ксения Бородина поделилась с поклонниками своими планами на ближайшее время – она намерена приятно провести время в Париже. Судя по всему, в романтическую столицу она отправилась в полном одиночестве на частном самолете. Фото на ступеньках трапа она опубликовала в своем Instagram. Поклонников смутил тот факт, что любимая телеведущая уже который раз путешествует заграницу, и упорно пренебрегает отдыхом и гастролями в своей стране, где можно выбрать место на любой вкус, а поклонники с нетерпением ждут встречи с ней.

Также пользователям сети не понравилось, что некогда скромная Ксения не перестает хвастаться своим достатком, регулярно демонстрирует «лакшери»-жизнь, выставляя на показ то шикарные апартаменты, то украшения за миллионы рублей, то отдыхая на зарубежных курортах.

Поклонники осудили Бородину за роскошные путешествия заграницу и пренебрежение «россиюшкиными красотами». Многим не понравилось, что еще недавно расписывающая шикарную жизнь в стране Ксения «наплевала на Россию», и теперь с завидной регулярностью развлекается за рубежом.