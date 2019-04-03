Четвертый раз, как первый: 63-летний Кузьмин женился на 27-летней яхтсменке Карпухиной

Вчера, 18:45

Фанаты обеспокоены здоровьем рок-музыканта, его видели в онкоцентре.

63-летний Кузьмин женился на 27-летней яхтсменке Карпухиной. Для российского музыканта этот брак - четвертый раз, как первый. Молодожены живут за городом в доме певца. Светлана Карпухина не расстается с мужем, всегда гастролирует вместе с ним. Кочевая жизнь им по нраву. Познакомилась Светлана с Кузьминым на одном из мероприятий, подошла за автографом и завоевала его сердце.

Еще одно совместное хобби пары - водные путешествия. Светлана - спортсменка, умеет управлять яхтами. Летом в прошлом году молодожены плавали на яхте по Волге. Кузьмин пригласил на отдых и двух своих взрослых дочерей - Соню и Марту. Светлана хвасталась в сетях, что муж сделал дорогой подарок - яхту с именем «Красотка».

Однако недавно в сеть просочилась информация о том, что Кузьмина видели в онкоцентре. Мужчина утверждал, что заметил певца в очереди на радиолучевую терапию.

По словам родного брата Кузьмина Александра, он действительно жаловался на здоровье, проходил обследование, но окончательного вердикта врачей он не знает. Александр предположил, что, скорее всего, это «на фоне алкоголя с ним что-то, а раздули…». Сам музыкант пока никак не прокомментировал ситуацию.