Правда глаза режет: Бородина набросилась на поклонников за критику «кривого рта»

Сегодня, 18:13

Фанаты давно заметили, что губы у звезды «Дома-2» сильно увеличились и стали слегка ассиметричными.

Единственная бессменная ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина всегда отрицала то, что пользовалась услугами косметолога или пластического хирурга для изменения внешности. Тем не менее, фанаты давно начали подозревать, что знаменитость слегка лукавит, ведь с каждый годом ее губы чудесным образом становятся все больше. Сейчас, глядя на фото Бородиной времен ее молодости и на один из новых снимков ведущей, кажется, что это два разных человека.

Однако фанатов в последнее время заботит не столько тот факт, что знаменитость накачала губы, сколько то, что теперь они выглядят кривыми. Поклонники мечутся в догадках – либо хирург испортил рот звезды, либо филлер только подчеркнул естественную асимметрию лица Бородиной. Ведущая реалити-шоу долго терпела и игнорировала вопросы про губы, а сегодня вдруг разразилась постом об этом.

Фанаты же считают, что зря артистка набросилась на поклонников за критику «кривого рта», ведь, по их мнению, факт проблемы у нее действительно есть.

Как заметили другие комментаторы, чем больше и агрессивнее знаменитость реагирует на критику своих недостатков, тем больше хейтеры бьют ее «больные места». Фанаты посоветовали Бородиной просто игнорировать провокаторов, и тогда ни у кого не создастся впечатление, что правда режет ведущей глаза.