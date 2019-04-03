«Старая пампушка»: «Крупноватая» Бузова забыла отфотошопить «кривые ноги» - Соцсети

Вчера, 18:22

Ольга Бузова, пытаясь завлечь зрителей на свой спектакль, опозорилась на неудачном фото.

Ольга Бузова в своем Instagram пригласила жителей Санкт-Петербурга на спектакль с ее участием, который пройдет 6 апреля в ДК имени Ленсовета. Она пообещала зрителям запоминающийся вечер, и подкрепила пост провокационной фотографией, на которой полуголая знаменитость запечатлена на сцене со своим коллегой со спущенными штанами в компрометирующий момент.

Внимание поклонников привлек внешний вид поп-дивы - выглядящая как «старая пампушка» Бузова рассмешила пользователей сети. Фолловеры отметили, что несмотря на пластику и уход за собой, возраст женщины берет свое – поп-дива заметно постарела, что очень хорошо заметно на неотредактированных фотографиях. Желая похвастаться «стальным» прессом и, похоже, жутко выпирающими ребрами, Бузова упустила важную деталь - забыла отфотошопить «кривые ноги» на снимке, на что фолловеры тонко намекнули ей.

Поклонники отметили, что «крупноватая» Оля будто махнула на себя рукой - из-за слишком плотного графика у нее не остается времени на себя, что негативно сказывается на внешнем виде телеведущей.