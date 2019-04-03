«Все ради хайпа»: Семенович оправдалась за слитое «пухлое» фото

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Певица пиарила свой клип ради рекламы, которой напичкан так же, как и сама Семенович ботоксом, пишут фанаты.

Недавно вышел клип певицы Анны Семенович, которая впервые за долгое время радует фанатов хоть каким-то творчеством. Видеоролик на песню «Хочешь», к слову, пиарил даже «золотой голос России» Николай Басков, но, как выяснилось, не только с его помощью продвигался клип. Сегодня Семенович оправдалась за слитое «пухлое» фото, мол кто-то «добрый» ее тайком сфотографировал во время съемок. По словам певицы, ее очень задели слухи, которые начали распространяться из-за того снимка, ей очень хотелось их развенчать, но тогда она не имела права это сделать, чтобы не раскрыть тайну.

Однако поклонники скептически отнеслись к признанию знаменитости, в подобное «случайно» слитые фото не верят. Один из комментаторов уверен, что сама же Семенович и слила фото, и «все ради хайпа, все ради рекламы», которой напичкан клип певицы, так же, как она сама ботоксом. Прав или нет комментатор неизвестно, но факт остается фактом – в клипе «Хочешь» есть, как минимум, три рекламных интеграции. В частности, там есть прямая реклама средства для похудения, постельного белья и клиники пластической хирургии.