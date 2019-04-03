Не ожидала подставы: Фанаты украли у Решетовой название бренда, возмутив модель наглостью

Сегодня, 18:03

Звезде надоело мириться с постоянными кражами, что вынудило ее пожаловаться в сети.

Анастасия Решетова практически не уделяет времени модельной деятельности, зато переквалифицировалась в бизнес-леди. Она открыла собственный салон красоты «Inhype.Beauty» и теперь занимается раскруткой собственного бренда. Очевидно, что проблем с этим у нее нет. Благодаря популярности в социальных сетях, посетители должны задолго записывать на процедуры, поэтому бизнес вполне можно назвать успешным. Правда недавно Решетова столкнулась с новой проблемой. Оказывается, что фанаты украли название ее бренда и возмутили своей наглостью. Девушка не ожидала такой подставы от любимых подписчиков, поэтому решила пожаловаться в своем микро-блоге.

По ее словам, свой товарный знак она зарегистрировала, поэтому никто больше не может его использовать. Решетову крайне удивило то, что в сети Instagram несколько десятков страниц с аналогичным названием. Это означает, что многим понравилось интересное наименования, и они попросту начали использовать его в личных целях. Не исключено, что недовольство Анастасии только усилится, и она обратится к юристам, дабы наказать россиян за нарушение прав.



