Ловись, рыбка, большая и маленькая: Егор Крид ловит новых спонсоров «на живца»

Сегодня, 10:00

После разрыва с Black Star рэпер начал активно задабривать потенциальных продюссеров.

Егор Крид уже несколько лет является востребованным исполнителем в России и СНГ. И практически ещё в начале своей карьеры он подписал контракт с Black Star, который закончился в марте. На текущий момент Крид находится в «подвисшем» состоянии, без продюссера и спонсора. Эта ситуация настолько затянулась, что подписчики заметили странное поведение Егора. Он стал активно посещать тусовки, фотографироваться с другими звёздами и «лайкать» посты в Instagram. Такое чувство, что от неожиданности того, что Black Star не захотел продливать контракт, он задабривает буквально всех продюссеров без разбора, словно в старой сказке: «Ловись, рыбка, большая и маленькая».

Так, на дне рождения Иосифа Пригожина Крида заметили в объятиях Леры Кудрявцевой, а уже на следующий день он отметил, что ему понравилась запись Яны Рудковской. Вполне возможно, что молодой человек решил ловить спонсоров «на живца», «заманивая» их привлекательной внешностью и доброжелательным отношением.