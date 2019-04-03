«Не заплатила»: Королева пожаловалась на сорванную премьеру песни - Соцсети

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Певица спела новую песню «Подруга» в телепередаче «День начинается», однако ее номер вырезали из эфира.

Сегодня утром гостями передачи «День начинается» стали Наташа Королева, Николай Басков и Жасмин. В студии телепередачи звездные гости отлично повеселились, поделились забавными случаями из жизни и порадовали зрителей своими музыкальными подарками. Николай Басков и Жасмин презентовали новую совместную песню «Только ты», которая уже 13 апреля зазвучит на их совместном концерте в столице.

Наташа Королева также решила не упускать момент, и «под шумок» спела для зрителей свою новую песню «Подруга». Вот только песню телезрители, судя по всему, так и не услышали - исполнение певицы вырезали из эфира. В своем Instagram Королева пожаловалась на сорванную премьеру песни, опубликовав видеоролик своего выступления на телепередаче в качестве доказательства.

Поклонники тепло встретили новинку от исполнительницы и поблагодарили ее за чудесную песню.

Они призвали кумира не расстраиваться, однако считают, что Наташа сама виновата в том, что красивая презентация песни сорвалась - «не заплатила» за выступление «взяточникам» из телепередачи, вот и вырезали ее сольный номер.