«Чем страшнее, тем моднее»: Безвкусный наряд Бородиной раскритиковали в Сети

View this post on Instagram

Моя весна будет аномально жаркой в этом году🔥 так как @studiopromoscow 💐приготовили для нас невероятную коллекцию. Я выбрала для себя сразу несколько образов 😍(поделюсь немного позже) ! А пока - вот один из них: крутой тренч винного цвета🍷💋 Спасибо @studiopromoscow за индивидуальный подход !❤