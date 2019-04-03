«Чем страшнее, тем моднее»: Безвкусный наряд Бородиной раскритиковали в Сети

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Очередной «колхозный» образ ведущей «Дома-2» вызвал спорные вопросы у фанатов.

Как известно, Ксения Бородина отличается особым вкусом в выборе одежды: экстравагантные наряды, спортивная обувь под платье и одежда в стиле «оверсайз». И если к съёмкам ведущую готовят профессиональные стилисты, наряжая Бородину в утончённые платья и костюмы, подчёркивающие фигуру Ксюши, то в повседневной жизни Бородина славится пристрастием совмещать несовместимое. Так, очередной безвкусный наряд Бородиной раскритиковали в Сети. В аккаунт Instagram Ксюша опубликовала снимок, где позирует классическом плаще винного цвета и спортивных кроссовках.

Стоит отметить, такой наряд вызвал особый резонанс среди подписчиков. «Чем страшнее, тем моднее», «Колхоз какой-то, простите», «С кросачами как-то не очень...», — написали негодующие фанаты в комментариях к снимку. Не исключено, что провокационные образы Бородина подбирает намеренно, для большего привлечения внимания, как некую пиар-кампанию, ведь только благодаря разнообразию образов и яркому поведению Ксения за столько лет ещё не приелась зрителю «Дома-2».