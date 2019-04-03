После 50 жизни нет? Гости Пригожина посетили юбилей в «траурном» наряде

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Жанна Мартиросян, Алсу и Жасмин в погоне за молодостью унизили именинника на вечеринке.

Как известно, на днях отметил свой день рождения известный продюсер Иосиф Пригожин. В честь 50-летия продюсер закатил масштабную вечеринку, куда пригласил более 500 звёздных гостей. И хотя мероприятие прошло в закрытом формате, приглашённые звёзды поделились снимками в соцсетях с легендарной вечеринки. Как оказалось, гости Пригожина посетили юбилей в «траурном» наряде. Юлия Ковальчук опубликовала снимок, где позирует с Жанной Мартиросян, Алсу и Жасмин в кадре.

Примечательным на фото стали наряды гостей — «святая» троица облачилась исключительно в чёрный цвет: от платья до украшений. К тому же, в сторис Ковальчук ясно дала понять, что после 50 лет жизни, как таковой, уже нет, разделив 50 на троих дам. Как бы там не было, а, обеспокоенные за свой возраст гости, рискуют задеть самолюбие не только юбиляра, но и «запятнать» репутацию перед возрастной армией фанатов.