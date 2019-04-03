Протрезвела — «заработал» мозг: Алёна Водонаева оправдалась за «грязные» танцы в баре Седоковой

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Водонаева в погоне за «чистой» репутацией в очередной раз опозорилась в соцсети.

Как известно, вчера лучшие представители московской тусовки буквально зажгли на открытии бара Анны Седоковой LA Story bar-shop-lub. Стоит отметить, яркой звездой мероприятия стала экс-участница «Дома-2» Алёна Водонаева. Судя по всему, на фоне расставания с мужем Алёна хотела забыться в «диких» танцах на барной стойке и отчаянных попытках привлечь к себе внимание. Однако, как только Водонаева протрезвела и «заработал» мозг, звезда «Дома-2» оправдалась за «грязные» танцы в баре Седоковой.

Так, в соцсети Водонаева буквально расписала хронологию событий. Как оказалось, Алёна и вовсе хотела заехать на мероприятие на 15 минут, однако, в результате задержалась ещё на пару часов, за счёт весёлой атмосферы. К тому же, по словам Водонаевой, в поступке 36-летней телеведущей нет ничего постыдного: «Меня очень редко можно увидеть на тусовке, это понятно даже по моему Инстаграм. Но раз в год и палка стреляет. А уж если стреляю я, то я делаю это хорошо. Зажгла», — заявила в комментарии Алёна. Более того, как утверждает Водонаева, с вечеринки ведущая вернулась без лифчика, объясняя вульгарное поведение своим личным выбором.