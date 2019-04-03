«Замуж нельзя, работать»: Караулова призналась, почему вынуждена откладывать свадьбу

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Бракосочетание певицы и продюсера Андрея Чёрного должно было состояться еще в прошлом году, однако торжество пришлось отменить.

Когда в 2004 году никому еще неизвестная Юлианна Караулова пришла на «Фабрику звезд 5», никто и не подозревал, что она дойдет до финала, станет солисткой группы 5sta Family и позже построит успешную сольную карьеру. Однако, чтобы подняться до таких высот музыкального бизнеса, Карауловой приходится упорно и много работать, что мешает ей устроить свое семейное счастье.

Вот уже семь лет певица состоит в отношениях с продюсером Андреем Чёрным, который в 2016 году во время съемок новогоднего «Голубого огонька» на катке ВДНХ сделал ей предложение руки и сердца. Молодые люди начали активно готовиться к свадьбе и запланировали церемонию на весну 2018 года, однако позже были вынуждены все отменить. В СМИ поползли слухи, что Караулова и Чёрный расстались, однако все оказалось намного проще, и, как оказалось, камнем преткновения на пути к семейному частью стала сильная занятость будущих супругов и катастрофическая нехватка времени на подготовку.

Как рассказала невеста в интервью изданию Peopletalk, она не хочет традиционную свадьбу с «караваном, выкупом и голубями», а мечтает о веселой вечеринке за границей. Юлианна призналась, что несостоявшееся торжество должно было пройти в Грузии, однако молодожены решили сменить локацию и вообще отложить свадьбу, сосредоточившись на ее музыкальной карьере. Пара ждет момент, когда они немного «разгрузят» график и смогут «насладиться моментом и кайфануть от подготовки».

Возможно, в скором времени 30-летняя Юлианна Караулова все-таки отвлечется от карьеры и найдет время на семью, расставив верно запятые в фразе «Замуж нельзя, работать», и тогда ей больше не придется больше рассказывать, почему она вынуждена в очередной раз откладывать свадьбу.