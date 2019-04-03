«Захламила комменты»: Фанаты обвинили Блёданс в беспринципной рекламе

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Российская актриса Эвелина Блёданс возмутила соцсеть очередным пиаром автомобиля.

Как известно, рождение «солнечного» сына Семена в корне изменило жизнь ранее популярной актрисы Эвелины Блёданс — уже 7 лет как заботливая мать отказалась от успешной карьеры в пользу воспитания больного ребёнка. Неудивительно, что на жизнь Блёданс стала зарабатывать рекламой. Однако, после очередной публикации в соцсети фанаты буквально обвинили актрису в беспринципной рекламе. Так, в аккаунте Instagram Эвелина поделилась снимком, где позирует на фоне личного автомобиля Volkswagen.

Примечательно, что подпись к фото — «Единение с Тигуанчиком. Едешь-гармонируй!!!», — вызвала особый резонанс в обществе. «Захламила комменты», — негативно отписались подписчики в соцсети. Судя по всему, в погоне за деньгами Блёданс попросту не заметила, как превратила соцсеть в площадку для заработка. Как бы там ни было, а таким поведением актриса рискует потерять последних фанатов.