Добралась и до Лебедева: Анна Бузова умело мстит сестре за желание быть первой

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Тесное общение с Лебедевым поклонники Анны Бузовой считают поводом отомстить популярной сестре.

В известном телешоу «Замуж за Бузову» победителем стал Денис Лебедев, с которым Ольга Бузова мечтала построить крепкую семью, но после того, как о мужчине раскрылась вся правда артистка прервала с ним общение.

Сестра известной телеведущей несмотря на все свои нелестные оскорбления в адрес Лебедева, неожиданно для всех начала тесно общаться с бизнесменом, чем и вызвала большой ажиотаж в сети.

В интернете уже не первый день ходит информация о том, что сестра поющей Бузовой стала дружить с ее бывшим возлюбленным.

Такие изменения произошли после того, как две сестры разругались. Анна сразу же забыла про то, что когда-то называла Лебедева «днищем» и утверждала, что мужчина всего лишь пиарился за счет популярной Ольги.

Поклонники заметили, что в список контактов Instagram младшая Бузова добавила Дениса и даже появлялась на модных показах с его сыном. Многие упрекнули Анну в том, что она мстит своей родной сестре, с которой незадолго до серьезной ссоры была очень близка.

«Добралась даже до Лебедева. Как не стыдно, родную сестру предать», «Бессовестная. Предала сестру.

Благодаря ей и живешь в Москве и стала известной», «Нажилась на имени сестры и скачет радостная», «Вы, Анна, поступили очень мерзко. Я бы за такое предательство даже подругу не простила, не то, чтобы сестру», - возмущаются хейтеры.

Сначала Анна длительное время молчала, но позже решила высказаться и оправдаться перед поклонниками. В своей социальной сети Instagram сестра Ольги опубликовала несколько Stories в которых опровергла все общения с кем-либо из бывших или знакомых своей сестры. Правда, ни одного слова про Ольгу или же Лебедева она не промолвила.

«Скажу один раз и повторять не буду, а кто пишет чушь будет отправляться в блок. Ни с какими бывшими, будущими мужьями, любовницами, парнями, женами на зло кому-либо, я не общаюсь. Я живу своей жизнью, занимаюсь своим любимым делом, своим молодым человеком. Я общаюсь с очень узким кругом людей. Очень прошу вас, перестаньте нести чушь, а тому человеку, кто вносит данную информацию в массу, я искренне желаю уделять своей личной жизни больше времени, чем моей. Еще хочу пожелать ему только счастья», - оправдалась перед поклонниками Анна.

Как известно, сестры не смогли найти общий язык и до сих пор находятся в ссоре. Роднульки не общаются уже третий месяц.