«Осторожно, злюкен-собакен!»: Собчак пришла с просьбой к Бузовой после того, как полила её грязью в сети

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Оскорбленная певица Ольга Бузова спасает рейтинг шоу «Осторожно, Собчак!».

Ксения Собчак никогда не скрывала своего отношения к Ольге Бузовой. Будучи обычной участницей реалити-шоу «Дом-2» Ольга всегда вызывала к себе особую «любовь» со стороны известной ведущей.

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На просторах интернета можно найти многочисленные интервью, где Ксения обсуждает внешность Бузовой и её интеллект. Тогда Собчак наверняка не могла и подумать, что девушка с обычной семьи сможет добиться успеха и стать намного популярнее неё.

Однако, это только усилило негативное отношение к певице. Так, на очередном интервью Собчак намекнула, что считает Бузову «глупой». Спустя, какое-тот время Бузова прокомментировала слова обидчицы: «Мне всё равно, что думает обо мне Собчак. Это её мнение». Какого же было удивление посетителей кафе «BuzFood», когда они увидели Бузову и Собчак вместе.

Знаменитости, что-то обсуждали, а организаторы готовили съемочное оборудование. В процессе наблюдения, посетители кафе предположили, что Собчак снимает своё шоу. Пользователи сети были шокированы, от того, что Собчак пришла с просьбой к Бузовой после того, как полила её грязью в сети. Стоит заметить, что Бузова уже далеко не та белокурая простушка из «Дом-2», перед Собчак стояла Ольга Игоревна Бузова популярная певица и хозяйка кафе. Сложив руки, Ольга демонстративно показывала «кто в доме хозяин» и Собчак пришлось с этим смириться.

«Здесь снимается программа «Осторожно, злюкен-собакен» в главной роли Ольга Бузова», «О! Только об***рала Бузову, сейчас уже программу с ней снимает», «Бузова и Собчак? Что-то мутят девчонки», - комментировали пользователи сети. Благодаря Ольге Бузовой рейтинг шоу «Осторожно, Собчак!» будет спасен. Правда до сих пор не понятно, как Бузова и Собчак выдержали столько времени друг с другом, но зато рейтинг канала взлетит в 2 раза.