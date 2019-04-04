«А как же я?»: Анастасия Решетова завидует бывшей Тимати

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Анастасия Решетова лайкает фотографии бывших Тимати и радуется, что на одну конкурентку становится меньше.

В сети давно ходит информация о сильном желании Анастасии Решетовой выйти замуж за Тимати. Если наблюдать за Instagram пары, то можно вспомнить, что 31 декабря в Париже Тимати сделал предложение молодой девушке, но до свадьбы так и не дошло. Многие предполагают, что не такая уж и сильная любовь у шоумена к Анастасии. Пользователи вспоминают, что самой сильной любовью Тимати была – Мила Волчек.

«Мила в отношениях с Тимати была очень хороша», «Тимон сопьется теперь точно, любовь его всей жизни замуж выходит», «А как же я? Решетова завидует бывшей Тимати», - пишут хейтеры в сети Instagram комментарии к фотографии.

В Instagram-группе «Gavrilovnak» появилась фотография Милы с будущим мужем, которую лайкнула Анастасия Решетова, очевидно, она радуется, что у нее на минус 1 конкурентку стало меньше, либо надеется, что Тимати назло бывшей женится на ней.

Многие считают, что она не живет настоящей жизнью, а только мечтает о том, что Тимати когда-нибудь захочет на ней жениться и нарожать детишек.

А по факту просиживает дома, как мебель и ждет, когда милый вернется с работы и обратит на нее внимание и ребенок уже есть у Тимати от Шишковой, которого он безгранично любит. Пользователи советуют Анастасии не тянуть время и устраивать свою личную жизнь с другим мужчиной, потому что любил по-настоящему Тимати одну девушку – Милу, ребенка ему Алена Шишкова родила, а Решетова, как коллекция мишек в доме пыли собирает и то он трепетнее к ним относится.