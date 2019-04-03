Точно любовь!: Волочкова оправдывает жениха в его несостоятельности

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Скупой подарок для Волочковой дает повод думать о том, что избранник балерины и вовсе не богатый бизнесмен.

Известная российская балерина не перестает удивлять своих подписчиков, демонстрируя шпагаты в бане и ледяной воде, закапываясь в снегу и прикрываясь всего лишь банным веником, частыми новыми романами, и конечно же своими публикациями в социальной сети Instagram. На днях она поделилась с поклонниками не огромным букетом, которые ей постоянно дарят, а всего лишь одной скупой розочкой.

Такой скромный подарок преподнес Анастасии ее новый избранник на полгода отношений.

«Когда одна роза, подаренная моих любимым и специально выращенная для меня, ценнее тысячи букетов», - подписала фотографию Волочкова.

Можно подумать, что балерина такой скромной благодарностью отделалась и будто оправдала жениха в его несостоятельности, ведь раньше она всегда хвасталась роскошными подарками и шикарными букетами от своих возлюбленных.

Сама Волочкова решила в честь такой личной и трогательной даты поздравить избранника романтическим завтраком на веранде своего особняка.

К счастью или, к сожалению, танцовщица ограничила возможность комментировать ее публикации в связи с тем, что на ее странице слишком много хейтеров, которые только и делают, что критикуют и нелестно выражаются в ее адрес.

Однако в социальной сети Instagram все же имеется аккаунт звезды, созданный ее поклонниками, где публикуются все новые фотографии Волочковой. Вот там-то и смогли выразить свое мнение недоброжелатели Анастасии.

«Может жених не богат!? Но зато от души. Кстати, умеет же, ноги вместе, руки врозь», «А разве для выращивания розы не год нужен, а они всего лишь 180 дней вместе», «А, так он у тебя фермер, теперь бизнесмены не в моде? Господи, сколько интриги было», - смеются пользователи.

Правда, если сама Волочкова очень радуется таким сюрпризам от своего избранника, то можно сказать, что у пары точно любовь и не как не очередной роман на несколько месяцев.