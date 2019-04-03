«Карьера на людских костях»: Малахов показал свое истинное лицо

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Андрей Малахов избил невинную девушку. А тем временем вышла очередная передача о жестоком отношении к женщинам.

Недавно в сети появилась громкая новость о том, что Андрей Малахов «показал своё истинное лицо» - он нанес несколько ударов девушке за то, что та якобы хотела сорвать эфир. Нонна Щукина рассказала прессе о том, что 20 марта в киностудии имени Горького, на съёмках Андрей Малахов избил её – подробнее об инциденте в НСН.

«Падальщик он, карьеру свою делает на людских костях», - написал подписчик Андрея в Instagram.

Общественность, мягко говоря, в шоке. Одни сильнейшим образом «хейтят» его, другие не верят девушке, и защищают телеведущего, потому как Малахов ещё не давал по этому поводу никаких комментариев.

Тем временем телеведущий в своем Instagram анонсировал передачу, связанную с жестокими побоями модели в Тайланде. Вероятно, являясь «тираном» в жизни, Андрею легче рассуждать и осуждать других представителей жестких нравов. Предполагается, что Андрей Малахов только носит «маску» добродетеля. Если разобраться, ведущий лишь собирает сливки с резонанса общественности, высоких рейтингов, и не завершает начатые расследования, а следовательно никакого добра людям не несет.

Андрей Малахов может показаться довольно циничным человеком и это объясняется сферой его деятельности. Ведь его задача – разбираться буквально в «грязном белье» людей, а также разбирать жестокие ситуации и даже смерти. Некоторые комментаторы предполагают, что Андрей, будучи журналистом, во многом нагнетает трагичность и жестокость ситуации для поддержания стабильно высоких рейтингов телепередачи, соответственно, исключительно ради прибыли.