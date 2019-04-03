«Рыльце в пушку»: Ненависть Панина к России нашла свой корень в съемках сериала «Солдаты»

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Пользователи сети решили, что актер «хейтит» Россию из-за ситуаций в начале своей карьеры.

Недавно в своем Instagram актер в очередной раз негативно высказался о России, назвав ее жителей злобными уродцами. Ранее Панин так же заявлял о ненависти к стране, но позже удалил свои публикации. Напомним, что актер переехал из России в США.

Пользователи сети поспешили разобраться: почему Панин так отрицательно отзывается о стране, в которой родился и вырос.

После многочисленных кинокартин, в которых Панин принял участие, судьба «подкинула» ему шанс сняться в сериале «Солдаты».

Пользователи сети уверены, что после этого жизнь Панина повернулась в другое русло. На съемках картины, предполагают пользователи, Панин смог увидеть подобие российской армии, где четко и ясно была показана жизнь в России. Фанаты считают, что с этого момента у актера «поехала крыша».

Судя по биографии Алексея, можно сказать, что его жизнь не была хорошей. В подростковом возрасте он сменил 10 школ, а университет так и не смог закончить.

Когда Панин стал известен, у него участились случаи неподобающего поведения. Приводы в полицию, упреки в зоофилии и съемках порнофильмов, заявление о нудизме и камин-аут. Все эти ситуации не могли пройти мимо Алексея, ведь общественность на постоянной основе осуждала его поведение.

Поклонники считают, что ненависть Панина к России нашла свой корень в съемах сериала «Солдаты». Фанаты заявляют, что извращения Панина сами по себе хуже, чем то, что он описывает про россиян.

«У самого-то рыльце в пушку», - комментируют ситуацию подписчики.