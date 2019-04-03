«Не выдержал лошадиного напора»: Виторган выдержал 6 лет, Богомолов не продержался и месяца

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Собчак упивается собственной силой, властностью. Однако кому и что доказывать? Богомолов уже на тихом старте.

Недавняя шумиха, связанная с постом Константина Богомолова, который не то хает, не то боготворит новую возлюбленную Ксению Собчак, видимо только пощекотало необъятное тщеславие и себялюбие известной телеведущей. Подписчики предостерегают режиссера: «Виторгану тоже сначала весело было».

Всем известен нрав Ксении Собчак – она до безумия любит лесть, похвалу и славу. Это означает, что пост Богомолова буквально дал ей понять, что она безупречна. Ксения играет роль «демона», как сказал Богомолов, и это ей, безусловно, нравится. Она буквально упивается своим коварством и «стальными яйцами» - как замечают поклонники.

Новый пост в Instagram светской львицы тому подтверждение. На фото властная Ксения держит в руке металлическую цепь, словно на другом конце цепи должны быть пару десятков ошейников, в которых заключены истерзанные и униженные мужские тела, растоптанные каблуком кровожадной Собчак. Именно так можно описать, что хотела сказать Ксения текстом под постом, где в подробностях описано как она любит доминировать во всем. Текст тот – цитата из произведения Виктора Пелевина «Священная книга оборотня».

Поклонники предполагают, что именно из-за доминирования Ксении их брак с Максимом Виторганом распался – «она сожрала его с потрохами, и мокрого места не осталось», «не выдержал лошадиного напора» - высказываются комментаторы. Действительно, Максим Виторган после развода будто вдохнул свежего воздуха, почувствовал себя мужчиной, видимо «каблук» перестал давить. Стал ездить на отдых с друзьями, пивка попивать. А то только за ребёнком следил, как нянька, да работал. Жена ведь карьеру строит, не покладая рук… В ночных клубах Москвы.

Но сколько продержится Константин? Есть предположения, что Богомолов уже «лыжи навострил», понимая, что не выдержит такой «легкой доминации» от Ксении, какую испытывал на себе Виторган целых 6 лет. Ксении Собчак, вероятно, стоит задуматься над поведением, если ей вообще нужен в жизни мужчина.